MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 21 Gebrauchtcheck Honda NC 700/750

Was macht die unscheinbare Honda zum Bestseller? Die NC 700 und NC 750 brillieren im Alltag und auf Tour, passen kleinen wie großen Fahrern und schmeicheln sich mit ihrem unkomplizierten Wesen ins Herz. In der ersten Gebrauchtberatung zum Anhören sprechen die Gebrauchtexperten der MOTORRAD-Redaktion, Thorsten Dentges und Ferdinand Heinrich-Steige über alles, was es zu diesen modernen Brot-und-Butter-Motorrädern zu wissen gibt.

Wie bei jedem neuen Format sind wir besonders gespannt auf euer Feedback.

