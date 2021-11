MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 23 Technik-Talk-Teil 3 - Federelemente

Um möglichst praxisnah einzusteigen, beschränkt sich Teil drei der Technikserie auf die Federelemente. Wir klären, ob einstellbare Fahrwerke immer die bessere Wahl sind und ob elektronische Verstellbarkeit nur ein Komfortfeature ist. Wie sich das Popometer am besten trainieren lässt und warum Nachrüstfahrwerke häufig doch eine lohnende Investition sein können. Das Gespräch mit Testredakteur Ralf Schneider, PS-Chef Johannes Müller und Reiseredakteur Ferdinand Heinrich-Steige zeigt schnell, wie komplex das Thema ist. Gleichzeitig soll unser Podcast eine Anregung sein, sich einmal ganz bewusst mit Federung und Dämpfung auseinanderzusetzen.

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, Trends, Schrauberphilosophie und alles, was uns sonst bewegt. Und auch um die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.