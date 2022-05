MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 29 Sport und Bike-Fitness

"Motorradfahren ist Sport" – so etwas liest und hört man nicht nur gerne, sondern ist sogar bewiesen. Das wird nicht nur auf der Rennstrecke oder Crosspiste spürbar, sondern auch auf längeren Touren. Daher widmen wir uns in dieser Folge der Frage, welche Sportarten besonders geeignet sind, um eine gewisse Motorrad-Grundfitness zu erlangen, sie gezielt zu erhöhen oder welche Techniken man für's Motorradfahren daraus ableiten kann. Im Gespräch mit Sportwissenschaftler und Ortema Marketing-Manager Dominique Essig sprechen Service-Redakteurin Mona Pekarek und Reise-Redakteur Ferdinand Heinrich-Steige nicht nur über ihre bisherigen Erfahrungen und Rezepte, sondern erfahren außerdem, wie wichtig regelmäßige Bewegung im Alltag (und auf Motorradreisen) ist. Auch ob es dafür spezielle Bike-Fitnessgerät (von denen wir zwei mitgebracht haben) oder einen Personal Trainer braucht, hört ihr in dieser Folge.

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, Trends, Schrauberphilosophie und alles, was uns sonst bewegt. Und auch um die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.