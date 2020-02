MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 4 Einsteiger & 125er-Motorräder

Folge #04 – Einsteiger & 125er-Motorräder

Ohne Prüfung und ohne Führerschein Motorrad fahren? Geht seit 31.12.2019 auch in Deutschland – wenn das Bike in die Klasse der 125er, also der Leichtkrafträder, fällt, wenn du außerdem mindestens 25 Jahre alt bist und du bereits mindestens fünf Jahre den Führerschein der Klasse B besitzt. Also eher etwas für Später- und Späteinsteiger. In die Fahrschule musst du trotzdem. Mindestens vier Doppelstunden Theorie- und mindestens fünf Doppelstunden Praxisunterricht gilt es zu absolvieren. Eine Prüfung gibt es nicht. Der Fahrlehrer entscheidet aber, wann er dir die Bescheinigung für den Zusatzeintrag der benötigten Schlüsselzahl im Führerschein ausstellt.

Da sich im Vorfeld schon so viele Fragen auftürmen, die für unerfahrene und angehende Motorradfahrer gar nicht so einfach zu beantworten sind, geben die MOTORRAD-Redaktionsmitglieder Mona Pekarek, Tobias Beyl und Ferdinand Heinrich eine Orientierung fürs Ein- und Umsteigen. Welches Mopped darf es sein? Kauf ich lieber gebraucht oder neu? Und was ist dabei zu beachten? Welche Klamotten brauch ich? Wie teuer muss, wie günstig darf es sein? Sind Helm und Nierengurt erst einmal ausreichend? Bei all diesen Fragezeichen spielt es keine Rolle, wie alt ihr seid – abgesehen von einem eventuell größeren oder kleineren Sparschwein. In dieser Podcastfolge ist für alle Ein- und Umsteiger etwas dabei.

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, um Baureihen, Kultbikes und übergeordnete Themen. Die Motorräder stehen im Vordergrund. Doch während Heftgeschichten entstehen, spielen sich ganz eigene Dramen ab. Und die sind es wert, erzählt zu werden. Wie gefällt euch der Podcast? Hört einfach rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.