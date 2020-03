MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 5 Die Werkstatt

Schrauben oder nicht schrauben, das ist hier die Frage. Beim Thema Werkstatt wird schnell klar, dass zwischen Freude und Frust ein schmaler Grat liegt. Wir empfehlen: Isoliert euch in der Werkstatt und lauscht unserer neuesten Podcast-Folge.

Folge #05 – Die Werkstatt

Ist die Motorradwartung mehr als ein Winterthema? Und was ist an einem Motorrad eigentlich kein sicherheitsrelevantes Bauteil? Johannes Müller und Ferdinand Heinrich philosophieren über Wartung und Reparaturen in Eigenregie. Vieles spricht dafür, genauso viel dagegen und manchmal ist es vielleicht auch die einzige Möglichkeit.

"Schrauben, weil keine Rechtsschutzversicherung ..."

Auf die Frage hin, wann er zuletzt geschraubt habe, antwortet MOTORRAD-Redakteur Johannes Müller: "Ich schraube ständig! Fast schon zu viel." Zu Beginn seiner Schrauberkarriere hat er, nach eigenen Angaben, sogar seine Hercules "totgeschraubt" … Unser Beileid. Johannes und Ferdinand unterhalten sich allgemein über die ganz großen Fragen, wie beispielsweise "Gehört Schrauben zum Motorradfahren dazu?" – die Antworten fallen vielseitig aus. Und was ist Schrauben überhaupt? Die Halteplatte für den Tankrucksack am Tankdeckel befestigen, zählt ja wohl auch schon als schrauben. Oder geht das erst beim Ölwechsel los? Johannes ist beim Kabelbaum selbst basteln angekommen – mit Blinker, Hupe und Licht! Gut, ob das dann funktioniert, steht auf einem anderen Blatt …

Manchmal ist Schrauben auch einfach notwendig, weil der Geldbeutel nichts anderes zulässt. Oder weil man beim Gebrauchtkauf ins Klo gegriffen, aber keine Rechtsschutzversicherung hat. Die Werkstatt-Folge kommt jedenfalls ohne Serviceheft und ohne Dogmen aus, dafür mit viel Freude und auch Frust. Und was ist eigentlich mit putzen? Ja, ja, schon gut. Hört selbst.

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, um Baureihen, Kultbikes und übergeordnete Themen. Die Motorräder stehen im Vordergrund. Doch während Heftgeschichten entstehen, spielen sich ganz eigene Dramen ab. Und die sind es wert, erzählt zu werden. Wie gefällt euch der Podcast? Hört einfach rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.