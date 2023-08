Kleinvolumige Verbrenner in Indien bald verboten

RE-Mutterkonzern beteiligt an Start-up Stark Future

In diesem Artikel:

Auf dem konventionellen Motorradmarkt ist Royal Enfield nicht nur in Indien, sondern auch in Europa erfolgreich unterwegs. Künftig möchte der indische Hersteller mit englischen Wurzeln auch auf dem Markt der Elektromotorräder ein Wörtchen mitreden.

Elektro-Royal Enfield ab 2025

Anfang August 2023 gab Eicher Motors, der Mutterkonzern von Royal Enfield, seinen Geschäftsbericht für das 2. Quartal 2023 ab. Im Rahmen dessen kündigte Siddhartha Lal, Top-Manager bei Eicher, an, dass mit der Markteinführung der ersten Elektro-Royal Enfield in circa 2 Jahren zu rechnen sei. Demnach 2025. "Wir wollen keine unausgegorenen Sachen auf den Markt bringen. Und es geht nicht darum, der Konkurrenz direkt entgegenzutreten. Wir arbeiten an einem völlig anderen Paradigma für Elektrofahrzeuge. Es braucht Zeit, etwas wirklich Fantastisches zusammenzustellen", sagte er.