BeFi Motorsport-Kalender 2019

Im "Classic Racer"-Kalender werden Helden aus längst vergangenen Zeiten abgebildet.

Kalender im A2- und A5-Format

Der Kalender "Rossi 46" widmet sich voll und ganz Valentino Rossi, den Fischer in der Saison 2018 fotografisch begleitet hat. Der Kalender "Grand Prix Racer" zeigt mit ausgewählten Fotos die Stars der aktuellen MotoGP-Szene. Zur legendären TT auf der Isle of Man hat Fischer gleich zwei neue Kalender aufgelegt. Der Wandkalender "Isle of Man Racer 2019" zeigt die Rennen zur TT 2018 auf dem legendären Snaefell Mountain Course. Der Motorradkalender "Isle of Man Heroes 1949 – 1999" blickt zurück in die Geschichte und zeigt mit Fotos von foTTfinders die Helden der vergangenen Tage zu den legendären Rennen zur TT auf der Isle of Man.

Abgerundet wird das Kalenderangebot für 2019 durch den "Classic Racer"-Kalender. Der zeigt die Helden von den Motorrad-Weltmeisterschaftsläufen am Sachsenring und in Brünn (ehemals CSSR) der vergangenen 60iger, 70iger, 80iger und 90iger Jahre. Warum nur Bilder vom Sachsenring und aus Brünn? Da die beiden Fotografen Bernd Fischer und Günter Geyler aus der ehemaligen DDR kommen, ist die Auswahl der Fotos auf diese beiden Rennstrecken begrenzt.