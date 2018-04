Wer in diesen Tagen an einer der zahlreichen neuen am Straßenrand aufgebauten Säulen vorbei fährt, blickt gebannt auf den Tacho und greift instinktiv zur Bremse. Bin ich geblitzt worden? War ich zu schnell?

Für alle verunsicherten Biker können wir Entwarnung geben. Die blauen Säulen, die in Form und Größe stark an Blitzertürme erinnern, werden ausschließlich zur Kontrolle der ab dem 1. Juli 2018 gültigen Lkw-Maut auch auf Bundesstraßen errichtet. Wer hier zu schnell vorbei fährt wird nicht gemessen und nicht geblitzt. O-Ton des Bundesverkehrsministeriums dazu: „Die schlichten Säulenkonstruktionen am Straßenrand passen sich besser in das Bild der ländlicheren Bundesstraßen ein. Sie sind farblich so gestaltet, dass eine Verwechslung mit Geschwindigkeitskontrollen ausgeschlossen ist.“