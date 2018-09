Über eine spezielle Website kann der Kunde in Echtzeit die Verfügbarkeit seines Wunschmotorrads bei allen teilnehmenden Rent A Ride-Partnerhändlern prüfen. Anschließend kann das Fahrzeug in der Wunschregion verbindlich gebucht werden. Ebenfalls gemietet werden kann passendes Zubehör und entsprechende Fahrerausstattung. Bei Abholung wird der Kunde umfangreich in das Motorrad eingewiesen.