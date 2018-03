Erste Modelle auf der EICMA 2018

Wurden Cagiva-Modelle in der jüngeren Vergangenheit von Ducati-V2- und Suzuki-V2-Motoren befeuert, so sollen die künftigen Modelle ausschließlich mit Elektromotoren bestückt werden. Erste Prototypen werden für die EICMA 2018 erwartet. In den Markt kommen könnten die neuen Elektro-Cagiva bereits zum Modelljahr 2019.

Über Cagiva will sich MV Agusta ein Standbein in Sachen Elektromobilität aufbauen. Die E-Bikes von Cagiva sollen zunächst in der Mittelklasse und darunter angesiedelt sein. Auch Fun-Bikes und Geländemotorräder seien in Planung. Ein Superbike wird es nicht geben. Wer viel Leistung will, soll sich bei MV Agusta bedienen.