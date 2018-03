Dr. Markus Schramm (55) ist seit 1991 bei der BMW Group und derzeit verantwortlich für die Konzernplanung und Produktstrategie des Unternehmens. Zuvor hatte er Leitungsfunktionen in den Bereichen Vertrieb, Aftersales, Strategie, Planung und Controlling inne. Schramm ist leidenschaftlicher Motorradfahrer und Marathonläufer.

Er folgt auf Stephan Schaller, der Ende Februar 2018 die BMW Group verlassen hatte und zum 1. April 2018 als Leiter der Geschäftsführung zur Voith GmbH & Co. KGaA nach Heidenheim wechseln wird. In der Übergangsphase hat Finanzchef Hubert Kühner die Zweiradmarke der BMW Group kommissarisch geleitet. Er wird zum 1. April 2018 in den Ruhestand eintreten.