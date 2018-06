Dainese hat Airbagjacken im Programm, die mit der Multistrada interagieren.

Schräglagen-ABS für alle

Bereits begonnen hat Ducati mit der stufenweisen Einführung von schräglagenfähigen Bosch-ABS-Systemen in der gesamten Modellpalette. Dieses Antiblockiersystem erlaubt Bremsvorgänge auf höchstem Sicherheitsniveau. Während herkömmliche ABS-Systeme das Blockieren der Räder beim Bremsvorgang bei Geradeausfahrt sicherstellen, ist das weiterentwickelte, schräglagenfähige System in der Lage, dies auch in der Kurve, also in Schräglage sicherzustellen.

Bereits 2014 hatte Ducati bei der Multistrada 1200 ein System eingeführt, das mit Airbag-bestückter Fahrerschutzkleidung vom Hersteller Dainese interagiert.