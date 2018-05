Ducati und Lamborghini beliefern die Welt künftig von einem gemeinsamen Lager aus mit Ersatzteilen und Zubehör. In Sala Bolognese zwischen Modena und Bologna, 15 Kilometer von Lamborghini und 30 Kilometer von Ducati entfernt, wurde die hochmoderne gemeinsame Struktur eröffnet. Der Bau hatte nur sechs Monate gedauert; Sonnenkollektoren, Wärmedämmung und LED-Beleuchtung sollen für größtmögliche Umweltverträglichkeit des 30.000 Quadratmeter großen Lagers sorgen. „Wir wollen den Service und die Effizienz für die Ducatisti verbessern und die Wartezeiten auf Teile so immer weiter verkürzen“, sagte Francesco Milicia, Direktor der Supply Chain Ducati, bei der Eröffnung. Die Gemeinde Sala Bolognese trug ihren Anteil zum Gelingen des Festakts bei und benannte die Straße im Industriegebiet, an der das Teilelager liegt, flugs in Via Ducati-Lamborghini.