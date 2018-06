Wie der Spiegel berichtet, verteuern die von der EU ab dem 22.6.2018 verhängten Vergeltungszölle Maschinen von Harley-Davidson für europäische Kunden deutlich. Durch die Anhebung der EU-Zölle von bisher sechs auf 31 Prozent werden Harley-Motorräder in Europa im Schnitt um 2.200 Dollar teurer. Um diese Preiserhöhung zu dämpfen will der US-Hersteller Teile seiner Produktion aus den USA in andere Länder binnen 18 Monaten verlagern. Bis die Produktionsverlagerung abgeschlossen ist, will Harley-Davidson diese Kosten selbst tragen, schreibt der Spiegel weiter. Das bedeute allein für den Rest dieses Jahres eine Belastung von voraussichtlich 30 bis 45 Millionen Dollar. Harley-Davidson hat Werke außerhalb der USA in Brasilien, Indien und Thailand.

US-Präsident Donald Trump reagierte mit Kritik auf die Ankündigung von Harley-Davidson. Er habe mit aller Macht für eine Stärkung der US-Unternehmen gekämpft und jetzt schwenke Harley quasi die "weiße Flagge".