Alle Pflichtstunden sind erfüllt, die Theorie längst bestanden und endlich gibt der Fahrlehrer das Go: Du bist bereit für die Führerscheinprüfung! Doch was, wenn der TÜV nicht mit Prüfen hinterher kommt? Dann wartest du wochenlang auf einen Prüftermin. Oder bekommst von deinem Fahrlehrer gesagt, dass er derzeit überhaupt keine Prüftermine vom TÜV bekommt – auch keine, die fünf Wochen in der Zukunft lägen. Es fehlt also an Planungssicherheit und zwar für Fahrschüler und Fahrlehrer.

Ein uns geschilderter Fall: Die Fahrschülerin möchte ihre Prüfung zum Motorradführerschein ablegen. Ihr Fahrlehrer möchte sie seit mehreren Wochen zur Prüfung anmelden, bekommt aber im TÜV-System zur Terminvergabe keine freien Prüfplätze. Ein Einzelfall? Nicht ganz. Rund 40 weitere Fahrschüler dieser Fahrschule warten auf einen Prüftermin. Und das schon seit dem Frühsommer. Viele Fahrschulen in Baden-Württemberg sind betroffen, aber auch in anderen Bundesländern, wie wir von Fahrlehrern aus unserer Facebook-Community vernehmen.