Am 12. Juli 2008 eröffnete der US-Motorradhersteller Harley-Davidson sein Werksmuseum. Der von den New Yorker Architekten James Biber und Michael Zweck-Bronner entworfene Gebäudekomplex steht auf einem 81.000 m² großen, auf drei Seiten vom Menomonee River umgebenen Areal in Milwaukee Man an der Kreuzung Sixth Street und West Canal Street. Der 75-Millionen-Dollar-Bau beherbergt neben der Dauerausstellung auf zwei Ebenen auch ein Restaurant und einen Museumsshop.

Für die Dauerausstellungen und die vielfältigen Sonderschauen stehen in den Innenräumen 12.000 m² zur Verfügung. Hier finden die Besucher rund 8.000 Exponate, darunter etwa 170 historische Motorräder. Zu den zweirädrigen Highlights zählen die Serial Number 1, die älteste erhaltene Harley-Davidson aus dem Jahr 1903, die 1956er KH von Elvis Presley und die von Peter Fonda legitimierten Repliken der „Easy Rider“-Bikes.