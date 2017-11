Hund rettet Motorradfahrer vor Erfrieren

Weil der Setter Aron in der Frühe um Viertel vor Vier so gar nicht mehr aufhören wollte zu bellen, kraxelte der Bauer am „Kraft Hof“ in Langkampfen, Tirol, aus dem Bett, um nachzusehen. Im Stall war alles okay, aber Aron bellte immer weiter. Da hörte der Bauer, so die „Tiroler Tageszeitung“, plötzlich schwache Hilferufe vom nahen Weg am Bach her. Als er mit dem Auto den Weg ableuchtete, entdeckte er eine Kawasaki-Enduro. Ihr Fahrer war auf dem Heimweg gestürzt und in den Bach gefallen, wo er verletzt liegen blieb. Nur der Hund hatte den Unfall bemerkt.