Wie die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilt, muss Kawasaki 390 Modelle der neuen H2 SX/SE zurückrufen. An den Fahrzeugen aus dem Modelljahr 2018 kann am Hauptständer ein Federhalter brechen, weil dieser möglicherweise unzureichend verschweißt wurde. In Folge kann die Feder, die den Hauptständer in der eingeklappten Position fixiert, aushängen und so der Hauptständer ungewollt herunterklappen.