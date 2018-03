Wer rein elektrisch angetrieben unterwegs ist, lebt permanent mit der Reichweitenangst. Kymco will hier mit dem neuen Elektroroller Ionex sowie einem neuen Batterie-Tauschsystem gegensteuern. Vorgestellt wurden beide auf der Tokyo Motorcycle Show 2018. Wettbewerber Honda hat bereits vor wenigen Wochen ebenfalls in Tokyo ein entsprechendes Konzept vorgestellt.

Der Ionex-Roller präsentiert sich als konventionell aufgebauter Elektroroller. Leistungsdaten nennt Kymco nicht. Viel interessanter ist dagegen das Energiesystem, das die Taiwanesen rund um diesen Roller gestrickt haben. Für die Energieversorgung des Elektromotors sind Akku-Steckmodule verantwortlich, die in einem Bodenfach schwerpunktgünstig tief platziert sind. Zwei Module lassen sich hier einfach in vorbereitete Seckplätze einschieben. Ein weiteres Modul ist fest im Roller fixiert. Diese Hauptzelle wird bei Bedarf über die Zusatzmodule geladen und vom Motor immer zuerst angezapft. Im Helmfach lassen sich darüber hinaus drei weitere Module unterbringen. Bestückt mit den 6 Modulen soll die Reichweite bis zu 200 Kilometer betragen.

Kymco will flächendeckend Ladestationen ausrollen.

Flächendeckende Ladestationen

Ist ein Energiespeicher leergesaugt, so kann das handliche und weniger als 5 Kilogramm schwere Modul leicht entnommen und an jeder Steckdose nachgeladen werden. Alternativ lassen sich die Module auch an öffentlichen Ladestation füllen. Geht es nach Kymco, so sollen die Energiespeicher aber in flächendeckend verteilten Ladestationen aufgefüllt und vorgehalten werden, so dass sich quasi eine unbeschränkte Mobilität ergibt. Als Ladezeit gibt Kymco rund eine Stunde an.

Wie so oft bei elektrischen Antriebskonzepten krankt auch das Kymco-System an einer noch fehlenden Ladeinfrastruktur. Kymco selbst will in den nächsten drei Jahren in 20 Ländern entsprechende Infrastrukturen schaffen. Zudem sollen 10 rein elektrisch angetriebene Modell angeboten werden, von denen die Taiwanesen weltweit über 500.000 Exemplare verkaufen wollen.