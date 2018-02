In ländlichen Regionen besteht ein dringender Bedarf an Mobilitätsangeboten, vor allem für Jugendliche in der Ausbildung. Daher hat sich das Bundesverkehrsministerium jetzt dazu entschlossen, das Modellprojekt "Moped mit 15" zu verlängern.

Gerade auf dem Land reichen die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs für Auszubildende oft nicht aus. Außerdem ist eine bessere Mobilität ein wichtiges Kriterium, um dem Wegzug junger Menschen aus den ländlichen Regionen entgegen zu wirken.