Auf die Präsentationen der neuen 2020er-Motorräder der großen Hersteller wie BMW, Kawasaki, Ducati oder KTM werden wir uns noch etwas gedulden müssen. Und trotzdem gibt es bereits jetzt einige bestätigte Bikes, die 2020 auf die Straßen rollen werden. Zudem geben einige Hersteller in Form von Renderings, Zeichnungen und Konzeptstudien erste Ausblicke auf potentielle neue Bikes. In diesem Artikel sammeln wir alle neuen Bikes für das Modelljahr 2020.

Harley mit neuen Konzepten, Indian sichert sich Namen

Im letzten Jahr wurde bereits bekannt gegeben, dass Harley-Davidson neue Richtungen einschlagen möchte. Neben einem neuen Elektromotorrad, das in den USA bereits in diesem Jahr an den Start gehen wird, sollen im Modelljahr 2020 weitere neue Konzepte folgen. Bestätigt wurden bisher unter anderem ein Adventure-Bike namens Pan America und ein Streetfighter-Modell.