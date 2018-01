Motorrad-Neuzulassungen Europa 2017

Wie der europäische Branchenverband European Association of Motorcycle Manufacturers (ACEM) mitteilt, bleibt der Zweiradmarkt damit wieder deutlich unter der Eine-Millionen-Schwelle, die 2016 noch überschritten wurde. Das Ergebnis 2016 stand allerdings unter dem zusätzlichen Schub der Abverkäufe von Euro-3-Motorrädern und Modellen ohne ABS.

Italien wurde 2017 erneut Motorradmarkt Nummer 1 in Europa.

Italien bestätigt ersten Platz

Die Motorradnation Nummer 1 in Europa ist erneut Italien, wo 2017 204.579 Motorräder (+ 5,4 %) neu zugelassen wurden. Auf dem zweiten Rang steht der französische Markt, auf dem die Hersteller 162.808 Motorräder absetzen konnten. Für den deutschen Markt zählt die ACEM 140.667 Neuzulassungen (- 19,0 %), Spanien kam auf 136.180 Neuzulassungen (- 12,5 %). Bereits weit abgeschlagen folgt Großbritannien mit 97.713 Neuzulassungen (- 19,0 %). Allein diese fünf Volumenmärkte decken 80 % der gesamten Motorrad-Neuzulassungen in Europa ab.



Bei den kleinen Zweirädern bis 50 cm³ legte der Markt spürbar zu. Mit 399.426 Neuzulassungen in dieser Klasse betrug der Anstieg satte 26,0 %. Den Spitzenmarkt markiert hier Frankreich mit 107.322 Einheiten (+ 16,0 %), vor den Niederlanden (86.826 Fahrzeuge/+ 23,0 %) und Deutschland (33.254 Stück/+ 10,0 %). Auf den weiteren Rängen folgen Polen (29.633/+ 18,0 %), Italien (26.031/+ 5,5 %) und Spanien (21.713).