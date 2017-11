Jeden Monat präsentieren wir euch die Motorrad-Neuzulassungen von Deutschland. In unserer Bildergalerie seht ihr die Top 20 der beliebtesten Motorräder vom Oktober 2017. In den Bildunterschriften geben wir die absoluten Neuzulassungszahlen von Motorrädern mit Hubraum größer als 125 cm³ im Oktober 2017 an. Zusätzlich erfahrt ihr auch, wie viele Exemplare des jeweligen Modells seit Januar 2017 neu zugelassen wurden und wie viel Prozent davon auf das Konto von juristischen Personen gehen.

Auch im Oktober 2017 waren Motorräder der Kategorie Allrounder / Naked Bike die beliebtesten: 1.845 Exemplare wurden neu zugelassen, wobei die Yamaha MT-07 dieses Ranking anführt. Die zweitstärkste Kategorie setzt sich aus 1.250 Enduros / Supermotos zusammen. Hier ist die BMW R 1200 GS die Anführerin. Mit 384 Neuzulassungen liegen die Chopper / Cruiser auf Rang 3. Hier steht die Kawasaki Vulcan S ganz oben. Bei den Tourern /Sporttourern ist es die BMW R 1200 RS, die von den 247 Neuzulassungen die meisten bekommt. Die BMW S 1000 RR führt weiterhin die Kategorie Sportler / Supersportler an, die insgesamt 142 Neuzulassungen melden.