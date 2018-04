Die Entscheidung ist getroffen! Der Motorradführerschein muss her. Allerdings wissen viele Führerschein-Anwärter nicht, wie die Fahrschul-Ausbildung aussieht, welche Klassen es gibt, ab welchem Alter welche Fahrerlaubnis gemacht werden kann und wie viel ein Motorradführerschein kostet. Wir haben alle wichtigen Aspekte für den Erwerb eines Führerscheins herausgesucht und beantworten in diesem Artikel einige der wichtigsten Fragen zum Thema.

In den Führerschein Klasse A1 eingeschlossen ist die Klasse AM. Wer seinen Autoführerschein vor dem 1. April 1980 gemacht hat (damals hieß er "Klasse 3"), darf damit ebenfalls Fahrzeuge der Führerscheinklasse A1 führen. Inhaber der Führerscheinklasse 4 ("80er-Führerschein") dürfen je nach Ausstellungort und -datum ebenfalls Fahrzeuge der Füherscheinklasse A1 führen. Dazu muss der Führerschein in der Deutschen Demokratischen Republik oder vor dem 1. April 1980 in der Bundesrepublik Deutschland ausgestellt worden sein.

In den Führerschein Klasse A2 eingeschlossen sind die Klassen A1 und AM. Inhaber der Führerscheinklasse 4 dürfen ebenfalls Fahrzeuge der Klasse A2 führen, wenn der Führerschein vor dem 1. Dezember 1954 bzw. im Saarland vor dem 1. Oktober 1960 ausgestellt wurde.

Wer den Führerschein A1 schon hat, muss für den Erwerb von A2 nur noch eine von 60 auf 40 Minuten verkürzte praktische Fahrprüfung ablegen. Keine Theorie mehr. Auch sind für den Aufstieg keine verbindlichen Sonderfahrten oder Fahrstunden mehr vorgeschrieben. Wer mit 18 einsteigen will, kann direkt die Klasse A2 erwerben, muss (ohne vorherigen A1) dafür eine theoretische Prüfung und 60 Minuten Praxis absolvieren (nach Ausbildung mit mindestens zwölf Fahrstunden aufgeteilt auf drei Sonderfahrten). Weiter in Klasse A geht es dann wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

In den Führerschein Klasse A eingeschlossen sind die Klassen A2, A1 und AM.

Dasselbe wie beim Aufstieg von Klasse A1 auf A2 – also 40 Minuten praktische Prüfung, keine Theorie, keine Fahrstunden-Vorschrift – gilt für den weiteren Aufstieg von Klasse A2 in die offene Klasse A. Sie ist frühestens zwei Jahre nach Erwerb der Klasse A2 möglich, sprich ab 20 Jahren.

Wer in einer kleineren Führerscheinklasse einsteigt, erhält nach zwei Jahren leichteren Zugang zur nächsthöheren Klasse. Wer zum Beispiel zunächst zwei Jahre Erfahrung in der Führerscheinklasse A1 sammelt, muss für die Führerscheinklasse A2 nur noch eine praktische Prüfung ablegen.

Kosten für einen Motorradführerschein 2018

Was der Motorradführerschein heute kostet, lässt sich nicht pauschal sagen. Der Preis eines Führerscheins hängt stark davon ab, wo er gemacht wird. So sind die Fahrschulpreise in süddeutschen Großstädten um ein gutes Drittel höher als etwa in Brandenburg auf dem Land. Bei der Anzahl der nötigen Übungsstunden kommt es aufs Talent des Fahrschülers an.

Diverse Portale nennen in aktuellen Preisbeispielen rund 1.250 Euro inklusive aller Gebühren für Sehtest, Erste-Hilfe-Kurs oder Prüfungsanmeldung für die Klasse A, errechnet auf Basis der Fahrschulpreise in Berlin bei zwölf Übungsstunden. Braucht ein Fahrschüler 20 Stunden (Durchschnittswert), kostet der Schein schon über 1.500 Euro – im billigen Berlin. In Stuttgart oder München sind 2.000 bis 2.500 Euro realistischer.