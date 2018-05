Motorradneuzulassungen Europa 2018

Mit 46.126 Neuzulassungen (+ 1,4 %) bleibt der Markt in Italien der stärkste in Europa. Auf Rang zwei folgt Frankreich mit 36.979 neu zugelassenen Motorrädern (+ 9,1 %). Der dritte Platz geht an Deutschland mit 36.085 Neuzulassungen und einem Plus von 1,9 %. Auf den nächsten Rängen folgen Spanien (29.063 Neuzulassungen, +16.7%) und Großbritannien (23.485 Neuzulassungen, +7.4%).