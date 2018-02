Neuzulassungen Frankreich 2017

Die 20 ersten Plätze der Motorrad-Neuzulassungsstatistik unseres Nachbarn Frankreich teilen sich größtenteils die japanischen Motorradbauer: fünf Kawasakis, vier Yamahas, drei Hondas und zwei Suzukis. Bleiben noch sechs von 20 Rängen. Die gehen an BMW-, Harley-Davidson- und Triumph-Modelle, während KTM mit der 1290 Super Duke auf Rang 21 und Ducati mit der Scrambler auf Rang 22 den Einzug in die Top-Liste ganz knapp verpassen. Der KTM fehlen auf Platz 20 (Kawasaki Z 1000 SX mit 956 Zulassungen) genau 36 und der Duc 44 Zulassungen.

Top 20-Betrachtung inklusive Großroller

In Sachen Roller mit über 125 cm³ Hubraum liegt Frankreich mit seiner Zulassungsstatistik zwischen Deutschland und Italien. In die deutschen Top 20 schaffte es im Vorjahr mit der Vespa GTS 300 gerade mal ein Roller (Rang 3 mit 4.051 Zulassungen). In Italien verkauften sich Honda SH 150, Honda SH 300 und Piaggio Beverly 300 besser als das beliebteste Motorrad – die R 1200 GS kommt in Italien auf 5.797 Zulassungen.