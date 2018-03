Royal Enfield baut in Zukunft auch Elektro-Bikes

Bereits auf der EICMA 2017 kamen erste Gerüchte auf, wonach sich Royal Enfield in Zukunft mit dem Thema Elektro-Motorräder befassen könnte. Das heißt allerdings keinesfalls, dass sich der in Europa langsam aber sicher immer bedeutsamere Hersteller nun aus dem bisherigen Kerngeschäft zurückziehen wird. Allein die Etablierung neuer Modelle wie der Himalayan auf dem europäischen Markt oder die Vorstellung der beiden ebenfalls für Europa eingeplanten Interceptor INT 650 und und Continental GT 650 verdeutlichen dies.

Royal Enfields Rückkehr nach Europa

Trotzdem möchte der traditionsreiche Hersteller, der seine Wurzeln in England hat, inzwischen aber in Indien produziert, die Gelegenheit nicht verpassen und auch auf dem Markt der Elektro-Motorräder ein Wörtchen mitreden. In einem Interview mit einer indischen Automobil-Website hat der Firmenpräsident Rudratej Singh bestätigt, dass Royal Enfield momentan ein Projekt vorantreibt, dass sich mit einem Elektro-Modell beschäftigt. Dies sei nur eines von vielen Projekten, mit der sich der Hersteller momenatan auseinandersetze. Vielmehr verriet Singh allerdings nicht über die Pläne.