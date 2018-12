Schweiz ändert Führerscheinrecht

Der Schweizer Bundesrat hat jetzt einer neuen Führerscheinregelung zugestimmt, mit der die nationalen Vorschriften an die bestehenden Regeln in der EU angeglichen werden. In Kraft treten sollen die neuen Führerscheinregeln ab dem 1. Januar 2021. Motorradführerschein - Führerscheinklassen, Kosten und Fahrschule

Jüngere dürfen früher fahren So dürfen künftig Motorräder bis 125 cm3 Hubraum ab dem 16. Lebensjahr gefahren werden. Die 125er Roller und Motorräder dürfen dabei maximal 11 kW (15 PS) stark sein. Eine Ausrüstung mit ABS ist Pflicht. Aktuell liegt das Mindestalter für die Führerschein-Kategorie A1 in der Schweiz bei 18 Jahren. Auch in den kleineren Klassen gab der Bundesrat grünes Licht für Neuregelungen. In der Klasse AM dürfen künftig bereits 15-Jährige Kleinmotorräder bis 50 cm³ und maximal 45 km/h fahren. Hier lag das Mindestalter in der Schweiz bislang bei 16 Jahren. 125er mit Euro 4 - Motorräder für den A1-Führerschein