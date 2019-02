Bereits im August 2017 hatte das Landgericht München I entschieden (Aktenzeichen: 21 O 23553/15 und 21 O 11358/16), dass Alpinestars die Vermarktung seiner Tech-Air Airbagwesten in Deutschland zu unterlassen und Dainese alle Schäden zu ersetzen hat, die der Firma durch deren Verkauf seit dem 1. Juli 2015 entstanden seien (MOTORRAD berichtete). Diese Entscheidung hat das Oberlandesgericht München, vor dem Alpinestars in Berufung gegangen war, am 7. Februar bestätigt. Anfechten lässt sich dieses Urteil nur noch über eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Ob Alpinestars diese Option zieht, ist noch nicht bekannt. Man will erst das Urteil im Detail prüfen.

Mit dem Richterspruch aus München muss Alpinestars die Vermarktung der Tech-Air Street Airbag Westen und TechAir Racing Airbag Westen in Deutschland ab sofort unterlassen. Zudem muss Alpinestars die seit dem 1. Juli 2015 gelieferten Westen, die sich noch im Besitz von gewerblichen Kunden (sprich im Handel) in Deutschland befinden, zurückzurufen. Außerdem soll Alpinestars Dainese alle Schäden ersetzen, die durch den Verkauf der patentverletzenden Westen in Deutschland seit dem 1. Juli 2015 entstanden sind.