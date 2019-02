Das teuerste Bike, das bisher über die niederländische Plattform jamesedition.com verkauft wurde, wechselte für 249.900 US-Dollar, also rund 220.300 Euro den Besitzer. Die MTT 420 RR wird mit 420 PS und 402 km/h Topspeed als schnellstes Serienmotorrad angepriesen. Verbaut sind ein Gasturbinenmotor der Marke Rolls Royce sowie Öhlins-Stoßdämpfer, ISR-Bremsen und BTS-Kohlefaserräder. Eine Heckkamera spielt ihr Bild auf den LC-Bildschirm im Cockpit und ersetzt damit die Seitenspiegel.

Die Gasturbine wird zuerst in Helikoptern verbaut und nach einer festgelegten Anzahl Betriebsstunden ersetzt. Die Firma Marine Turbine Technologies, kurz MTT, verwendet die Triebwerke danach weiter, beispielsweise für Boote, Feuerwehrpumpen und auch Motorräder. In den Tank der 420 RR kommt Diesel oder Kerosin – davon sollte beim Besitzer reichlich vorhanden sein, denn der Verbrauch liegt angeblich bei 78 Liter auf 100 Kilometer. Am besten ist auch immer mindestens ein Ersatzkanister am Start, denn mit dem 34-Liter-Tankvolumen wären nicht einmal 50 Kilometer Reichweite drin. Die Distanz könnte aber theoretisch mit über 400 km/h zurückgelegt werden.

Das Chassis ist aus Aluminium, auf die Turbine gibt es lebenslange Garantie.