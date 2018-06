Unser hauseigenes Team „MOTORRAD-Markt aktuell“ verkündet für die Motorrad-Neuzulassungen und speziell für das Hersteller-Ranking aktuell:

"Einige Motorradhersteller bauten die Zulassungen teilweise deutlich aus. Beispiel Kawasaki, KTM, Harley-Davidson und Husqvarna: Insgesamt wurden in den ersten fünf Monaten 6.000 Motorräder der Marke KTM zugelassen, damit haben sich die Verkäufe, gegenüber dem Vorjahr, um 39 % erhöht. Stark nachgefragt waren beispielsweise die Duke-Modelle 390 (+228 %) oder 790 mit 883 Zulassungen. Harley-Davidson erreichte ein Zulassungsplus von fast 20 %. Vor allem neue Modelle, wie die Dyna Street Bob mit 441 Zulassungen treffen den Nerv der Käufer. Kawasaki legte um 15 % zu – das Modell Z 900 erfreut sich (auf Platz 2 der Statistik) zunehmender Beliebtheit (+79 %; 2.333 Neuzulassungen), was auf die Modellvariante RS zurückzuführen ist. Husqvarna (1.676 verkaufte Fahrzeuge) schaffte ein Wachstum von 82 %, was insbesondere auf die 701 Supermoto zurückzuführen ist."