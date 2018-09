Weltrekordfahrt mit Elektro-Motorrad

Das Genick schmerzt. Egal, so weit wie möglich runter mit dem Kopf, so wenig Luftwiderstand wie möglich bieten. Nicht um schneller zu fahren, nein, die Zero S ist bei Vollgas auf genau 100 Kilometer pro Stunde eingeregelt. Aber um weniger Energie zu verbrauchen und mit einer Akkuladung vielleicht eine oder zwei Runden mehr zu schaffen. So sollen in 24 Stunden möglichst viele Runden à jeweils knapp sechs Kilometer zusammenkommen, um den bestehenden Weltrekord zu brechen.

Anzeige

Eispackungen für den Akku Bei 15 Prozent Rest-Energie wird geladen, bis dahin heißt es Fahren am Anschlag, Instrumente beobachten, bisweilen die Sitzhaltung verändern, der Gasgriff ist festgeklemmt. Mal 106, mal 112 Kilometer werden es in einem Turn. Die zweite Zero schnürt mit 113 km/h vorbei. Es wird spannend, welches Motorrad mehr Runden schafft in der vorgegebenen Zeit – das schnellere oder das, was hoffentlich weniger Energie braucht und weniger laden muss und somit schneller wieder auf die Piste kann.

Im DEKRA-Test-Oval müssen wir die innerste Spur nehmen, die wir aber auch in den beiden Steilkurven nicht nach innen verlassen dürfen, denn nur diese eine Spur ist mit 5.826,9 Metern Länge für den Weltrekord zertifiziert. Gewertet wird die Anzahl der Runden, nicht die Entfernung auf dem Zähler der Zero – wir dürfen also nicht schummeln durch Abkürzen. Richtig wichtig ist aber nicht das Fahren, das läuft routiniert. Die Zeit holt man im Elektrobereich durch das Laden. Und hier haben sich die Zero-Leute einiges Ausgedacht: Über eine Wallbox, vier Ladegeräte und einem zusätzlichen mit Schuco-Stecker werden bis zu 110 Ampere Ladestrom eingebracht. So wird der 14,4 Kwh-Akku innerhalb einer Stunde wieder voll. Um ihn nicht zu schädigen wir die Kerntemperatur gemessen und kontrolliert. Zusätzliche Eispackungen helfen, die Zero-Technik funktioniert rein mit Luftkühlung.