Im Rahmen der World Ducati Week 2018 vom 20. bis 22. Juli 2018 auf dem Marco Simoncelli Misano World Circuit hatten die Italiener zwölf Profirennfahrer aus der MotoGP und verschiedenen Superbike-Serien, die auf Ducati-Maschinen unterwegs sind, in einem Race of Champions gegeneinander antreten lassen.

An den Start gingen dabei Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Michele Pirro, Chaz Davies, Marco Melandri, Troy Bayliss, Danilo Petrucci, Jack Miller, Tito Rabat, Karel Abraham, Xavi Fores und Michael Ruben Rinaldi. Gefahren wurde auf 12 baugleichen Ducati Panigale V4, die jeweils im Look der Rennmaschine des entsprechenden Fahrers auftraten. Alle für den Straßenbetrieb obligatorischen Anbauteile (Spiegel, Blinker, Scheinwerfer, ...) wurden entfernt.

Alle 12 Rennbikes wurden auf Ebay versteigert.

Zudem trägt jedes Bike den Namen des Piloten in die obere Gabelbrücke eingraviert, eine höhere Verkleidungsscheibe, einen Akrapovic-Rennschalldämpfer, einen Renntankverschluss, eine Rennfußrastenanlage, einen Rennhöcker, neue Lenkstummel, eine Rennbremsabdeckung vorn sowie ein Carbon-Cover für die Hinterradschwinge. Als weiteres Feature gibt es eine überlackierte Originalunterschrift des Fahrers auf dem Tank.

Wer sich als echter Ducati-Fan ein solches Bike in die Garage stellen wollte, hatte die Chance auf Ebay mitzusteigern, denn alle zwölf Motorräder wurden ab dem 21. Juli (18.00 Uhr) dort offeriert. Die Auktionen liefen bis zum 27. Juli (18.00 Uhr).

Und ganz offensichtlich waren viele spendierfreudige Fans am Start. Den höchsten Preis von allen 13 angebotenen Maschinen erzielte nach 129 Geboten die Panigale V4 S mit der Startnummer 2+1, die von Superbike-Legende Troy Bayliss pilotiert wurde. Satte 120.350 Euro standen am Ende auf der Gebotsliste. Das Dovizioso-Bike mit der Startnummer 4 kam auf nur 62.400 Euro und die Panigale V4 S von Jorge Lorenzo erzielte noch 57.800 Euro. In Summe kamen alle 13 Motorräder auf einen Auktionserlös von 675.855,99 Euro.