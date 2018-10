Es besteht die Möglichkeit, dass es zu einem Ölverlust an der Verschraubung einer Ölleitung, welche die Verbindung zwischen Motor und Ölbehälter im Rahmen darstellt, kommen kann. Hier kann die Überwurfmutter mit einem zu geringen Drehmoment angezogen worden sein. Das kann dazu führen kann, dass an der Bördelung zu wenig Anpressdruck entsteht und die Leitung an der Dichtstelle leckt.