Zukunftspläne bei MV Agusta

In den letzten zwei Jahren war es beängstigend still um MV Agusta. Die Italiener waren im Frühjahr 2016 nur knapp an der Pleite vorbei geschrammt und arbeiteten seither intensiv an einem Sanierungsplan. Der ist nun umgesetzt, und MV meldet sich zurück, mit neu geordneten Finanzen und mit der fulminanten Brutale 800 RR. Klar, der begnadet schöne Dreizylinder ziert die Modellpalette schon länger, doch jetzt gibt’s ihn endlich mit Euro 4.