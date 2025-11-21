105 Mit 50cc im Outback

Die Motorrad-Globetrotter Bea und Helle ("Time to Ride”) sind mittlerweile in der Welt zuhause. Im Podcast erzählen sie von ihrer letzten Reise – statt auf ihren Honda Transalps sind sie in ihr neuestes Abenteuer allerdings mit 50 Jahre alten Kreidler Florett gestartet. Eine besondere Herausforderung, nicht nur aufgrund 50 Kubik. Vor der Reise wurden die beiden Mopeds komplett restauriert und fernreisetauglich umgerüstet. Im Gespräch mit MOTORRAD-Podcaster und Unterwegs-Redakteur Ferdinand Heinrich-Steige erzählen die beiden aber auch von den besonderen Begegnungen, von abenteuerlichen Flussdurchfahrten und dem entspannten Reisetempo, das die vollbepackten Mopeds mit sich bringen. Die Krönung: Ihr Zweitakt-Abenteuer filmen die beiden so aufwendig wie noch nie, aktuell erscheint jeden Sonntag ein weiterer Teil auf Youtube. Alle Infos gibt’s auf www.timetoride.de, die ersten Videos der Reise seht ihr unter https://www.youtube.com/@timetoride_adventures