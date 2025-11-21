Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Club
Markt
Zur Startseite
Reisen

#105 Mit 50cc im Outback

MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 105
Mit 50cc im Outback

Podcasts Podcast

Die Globetrotter Bea und Helle ("Time to Ride") erzählen von ihrem neusten Abenteuer: Mit 50 Jahre alten Kreidler Florett fahren sie kreuz und quer durch Australien. Nicht nur deren 50 Kubik Hubraum haben die Perspektive des reiseerfahrenen Pärchens deutlich verändert.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.11.2025
Als Favorit speichern
Bea und Helle (TimeToRide) in Australien
Foto: Time To Ride

Die Motorrad-Globetrotter Bea und Helle ("Time to Ride”) sind mittlerweile in der Welt zuhause. Im Podcast erzählen sie von ihrer letzten Reise – statt auf ihren Honda Transalps sind sie in ihr neuestes Abenteuer allerdings mit 50 Jahre alten Kreidler Florett gestartet. Eine besondere Herausforderung, nicht nur aufgrund 50 Kubik. Vor der Reise wurden die beiden Mopeds komplett restauriert und fernreisetauglich umgerüstet. Im Gespräch mit MOTORRAD-Podcaster und Unterwegs-Redakteur Ferdinand Heinrich-Steige erzählen die beiden aber auch von den besonderen Begegnungen, von abenteuerlichen Flussdurchfahrten und dem entspannten Reisetempo, das die vollbepackten Mopeds mit sich bringen. Die Krönung: Ihr Zweitakt-Abenteuer filmen die beiden so aufwendig wie noch nie, aktuell erscheint jeden Sonntag ein weiterer Teil auf Youtube. Alle Infos gibt’s auf www.timetoride.de, die ersten Videos der Reise seht ihr unter https://www.youtube.com/@timetoride_adventures

Übrigens: Bea und Helle waren bereits in Folge 70 zu Gast, in der sie von ihrer Motorrad-Weltreise erzählen.

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

Kurvendiskussion ist der Podcast der Zeitschrift MOTORRAD und erscheint alle 14 Tage neu. MOTORRAD-Redakteur und Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige spricht mit Redakteurs- und Testkollegen sowie mit Gästen über aktuelle Modelle, Ausrüstung, Trends, Reisethemen und Motorradtechnik. In den Folgen, die meist zwischen 45 und 60 Minuten dauern, gibt es außerdem viele persönliche Eindrücke und die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag zu hören, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Hört einfach mal rein – auf allen gängigen Podcast-Portalen sowie unter www.motorradonline.de/podcast.