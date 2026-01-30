109 Reise-Tipps #3

In diesem Format stellen die Reiseredakteure von MOTORRAD und RIDE ihre persönlichen Favoriten und Lieblingsregionen vor. Dieses Mal soll es um Klassiker gehen. Und da wir damit auch über häufig überlaufene Strecken und Pässe sprechen, diskutieren wir in dieser Folge auch noch darüber, ob das gerechtfertigt ist – und wenn ja, zu welchen Zeiten man das Erlebnis am ehesten für sich hat. Neben unseren Reiseredakteuren Thorsten Dentges und Ferdinand Heinrich-Steige hört ihr in dieser Folge unseren Gast Michael Schröder, der bis 2007 ebenfalls als Reiseredakteur bei MOTORRAD war – mittlerweile beschäftigt sich Michael beruflich mit vierrädrigen Old- und Youngtimern, privat reist er nach wie vor gerne mit dem Motorrad. Wer sich überraschen lassen möchte, sollte hier nicht weiterlesen. 😉 In dieser Folge empfehlen wir euch die Route des Grandes Alpes, das Nordkap und die zahlreichen Pässe in Südtirol und den angrenzenden Regionen. Wohin fahrt ihr am liebsten und wie gefällt euch das neue Format? Wir sind auf eure Rückmeldungen gespannt: podcast@motorradonline.de