Fünf aktuelle Campingbusse mit abgetrennter Motorrad-Heckgarage im Überblick: Konzepte, Gewichte, Geruchstrennung und Verzurrlösungen – plus Tipps für sicheren Transport. Campingbusse mit Heckgarage verbinden zwei Hobbys, ohne Kompromisse bei Wohnen oder Transport. Entscheidend sind eine gute Geruchstrennung, passende Garagenmaße und ausreichende Zuladungsreserven. Ob Klasse B reicht oder C1 nötig wird, hängt vom Gesamtgewicht ab. Die fünf vorgestellten Modelle zeigen, wie unterschiedlich sich das Konzept umsetzen lässt – von Offroad-tauglich über techniklastig bis hin zu preisgünstigen Einstiegen.Sparfüchse greifen zum VR Motorhomes PaddockBoss – kein anderer Campingbus bietet mehr Garage für weniger Geld, und der Führerschein Klasse B reicht.Als cleveren Allrounder empfehlen wir den Rocket Camper Moto mit seinem variablen Hubbett.Wer Luxus und Motorsport-Flair sucht, wird bei Motorhome Exclusiv fündig – wahlweise als Race-Edition oder als technikverliebter Adventure Pro mit Allrad.Und wer kompromisslose Offroad-Tauglichkeit braucht, kommt am Alphavan Active Line nicht vorbei.