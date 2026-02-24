Markenverzeichnis öffnen
Reisen

Hochschul-Umfrage zu: Kulinarik und Motorradnutzung

Snack am Straßenrand oder Menü im Restaurant?
Hochschul-Umfrage zu Kulinarik und Motorradnutzung

Die Hochschule Worms erforscht kulinarische Vorlieben von Motorradfahrern – ob Tagestour oder Reise. Jetzt anonym teilnehmen & Ergebnisse mitgestalten!

Veröffentlicht am 24.02.2026
Hochschul-Umfrage Kulinarik und Motorradnutzung
Foto: Jörg Lohse

Ein kleines Team der Hochschule Worms führt ein Forschungsprojekt zum Thema Kulinarik und Motorradnutzung zu Freizeitzwecken durch (KuliMoto). Es geht darum, Unterschiede der kulinarischen Ansprüche zu erkennen, die bei Ausflügen mit dem Motorrad (ohne Übernachtung) und Motorradreisen (mit Übernachtung) bestehen.

Ihre Daten werden anonym sowie ausschließlich für diese Studie ausgewertet und nach Abschluss des Projektes gelöscht.

Sollten Sie den Fragebogen mit dem Smartphone ausfüllen wollen, nutzen Sie den nachfolgenden QR-Code. Pro Eingabegerät ist nur ein einmaliger Zugang zum Fragebogen möglich.

Hochschul-Umfrage Kulinarik und Motorradnutzung QR-Code

Hintergrund zum Projekt

Tourismus und kulinarischer Konsum sind nahezu untrennbar verbunden: Wer reist, konsumiert Speisen und Getränke, um seine physiologischen Grundbedürfnisse zu stillen. Aber auch, weil etwa die Beschäftigung mit der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln Spaß macht und die Teilhabe an kulinarischen Traditionen (z.B. typische Festessen oder Events, wie das Oktoberfest) ein willkommen eindrückliches Erlebnis darstellt.

Entsprechend verwundert es wenig, dass auch Personen, die ihr Motorrad zu Freizeitzwecken nutzen, d.h. Tagestouren und/oder mehrtägige Motorradreisen unternehmen, an Kulinarik interessiert sind: "Regionale Spezialitäten genießen" rangiert gemäß der Destination Brand Studie unter den Top 5 der Reisemotive von Motorradtouristen.

Dass Kulinarik und die Nutzung von Motorrädern für Freizeitzwecke zusammengehen, ist vor diesem Hintergrund unstrittig. Welche konkreten Konsummuster und Präferenzen vorliegen, ist jedoch unbekannt.

Unterschiede zwischen Ausflugsverkehr und Reisen

Das Forschungsteam möchte zudem mit dieser Umfrage untersuchen, ob es wesentliche Unterschiede zwischen Ausflugsverkehr ohne Übernachtung und Reisen mit Übernachtungen gibt.

KuliMoto soll analog in Form einer Grundlagenstudie einen ersten strukturierten Überblick zum Zusammenhang von Kulinarik und Motorradnutzung zu Freizeitzwecken geben. Die wesentlichen Ergebnisse werden nach der Auswertung unter anderem auf motorradonline.de vorgestellt.

