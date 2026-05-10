Mit Reiseenduros durch Tunesien bis in die Sahara: von Douz ins Dünenfeld zum Tembaine. Sandfahren lernen, Grenzen verschieben – als Team zurückkommen. Tunesien ist landschaftlich und kulturell überwältigend, aber oft erstaunlich leer. Genau diese Ruhe macht den Reiz aus – sie lässt Raum für das Wesentliche: Fahren, Staunen, Ankommen. Von den grünen Feldern und römischen Spuren im Norden bis zum kargen Süden zeigt sich das Land wie ein wechselnder Film, der immer größer wird, je weiter man hineinrollt.Der eigentliche Wendepunkt liegt hinter Douz. Sobald der feste Untergrund endet, beginnt nicht nur die Wüste, sondern auch ein Lernprozess: Technik, Geduld, Energiehaushalt. In den Dünen zählt nicht Tempo, sondern das richtige Maß aus Respekt, Konzentration und Durchhaltewillen. Wer sich darauf einlässt, erlebt, wie schnell aus Individualisten ein Team wird – weil man einander braucht, weil jeder mal steckt, weil Hilfe selbstverständlich wird.Der Tembaine ist am Ende mehr als ein Zielpunkt auf der Route. Er ist der Moment, in dem aus Anstrengung Bedeutung wird: Stille nach dem Motor, Licht über dem Sand, das Gefühl, etwas geschafft zu haben, das man sich vorher kaum zugetraut hätte. Diese Reise beweist: Das "Wüstengefühl" ist nicht nur Landschaft – es ist Gemeinschaft, Wachstum und die Erinnerung daran, dass man in der Weite der Sahara plötzlich sehr bei sich selbst ist.