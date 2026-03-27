MOTORRAD Hotelguide: Bikerhotels Österreich 2026

Die Hotels, die hier präsentiert werden, bieten eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die speziell auf die Bedürfnisse von Motorradfahrern zugeschnitten sind. Wir haben hier spezielle Kandidaten für den nächsten Urlaub mit dem Motorrad in Österreich zusammengestellt und zeigen, welche Annehmlichkeiten in dem jeweiligen Motorradhotel auf den Biker warten.

MOTORRAD-Tourentipps 6) STEIERMARK-TAUERN-TOUR

Eine große, kontrastreiche Runde, ein Flirt mit Straßen und Natur: Passagen durch berühmte Nationalparks, tiefe Wälder und Kurvenspaß in bergigen Landschaften. Ist das Fahren schon reizvoll, so sind die Pausen es erst recht, denn hier warten nette Menschen, Kletter-Eskapaden oder prächtige Panoramen. Am Ende lockt der Red Bull Ring mit einem großen Erlebnisangebot für alle Fans motorsportlicher Dynamik. Kurzum: Ein 285 Kilometer langes Best-Of-Steiermark im GPX-Format. Danach wundert man sich womöglich, warum die Region bei Motorradtouristen nicht beliebter ist. Wer das "Grüne Herz Österreichs" vorab noch besser kennenlernen möchte, findet in RIDE-Ausgabe Nummer 20 weitere Strecken- und viele Touristik-Tipps, auch aus dem benachbarten Kärnten. Einfach nachbestellen unter: shop.motorpresse.de

7) ÖTZTALER ALPEN

Alles fließt – genau so fühlt sich diese fast 300 Kilometer lange TirolRunde an. Inklusive zwei kurvig-alpiner Sackgassen ohne Durchgangsverkehr, das bedeutet beim Hin und Zurück doppelte Freude! Beim Aufwärmprogramm geht‘s erstmal hinein in sattgrüne Hänge und Kurven, die je nach Gashand vom Rollen zum Tanzen werden. Dann steigt die Straße Stufe um Stufe durch alle Welten der Alpen: Wald, See, Geröll, Gletscherluft – schön und zugleich zum Nachdenken, weil das Eis verschwindet. Hoch oben entfaltet sich schließlich ein grandioses Bergpanorama, oben strahlen grau-weiße Gipfel, unten schimmert der Inn minttürkis. Kurvenspaß, bis die Sonne den Bergen ihr güldenes Abendkleid überstreift. Und am nächsten Tag warten neue Serpentinen, stille Seitentäler, Sonnenterrassen.

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