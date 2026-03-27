MOTORRAD Hotelguide: Bikerhotels Schweiz 2026

Wer in der Schweiz unterwegs ist, merkt schnell: Hier ist die Landschaft der Star – und der Weg dorthin ein Fest aus Pässen, Seen und Postkartenmomenten. Umso schöner, wenn die Unterkunft am Ende des Tages genauso souverän ist wie die Strecke: ruhig, komfortabel und ideal als Ausgangspunkt für die nächste Panoramarunde. Zeit, die Schweiz von ihrer besten Motorrad-Seite zu entdecken.

Für den Zwischenstopp am Zürichsee. Ein großzügiges 4-Sterne-Hotel mit viel Raum und Platz. Die Gästezimmer sind wohnlich und komfortabel. Von der Lobby aus öffnet sich bereits der Blick auf den Zürichsee und die Sommerterrasse, dazwischen liegen die beiden Restaurants OLEA und ICONIC. Direkt vor dem Hotel liegt das Naturschutzgebiet mit exklusiver Fauna und Flora. Bezaubernde Sonnenuntergänge gibt’s im Seedamm Plaza kostenlos dazu.

Vier Seen an einem Tag – alle zumindest ein wenig im Vorbeifahren gestreift. Highlight dieser Tour, auf der man bei sommerlichem Wetter aufgrund einiger Badestellen unbedingt die Badehose einpacken sollte, ist aber der Klausenpass mit seinem vollwertigen alpinen Flair. Allerdings ist auch der Abschnitt am Sihlsee und der weniger bekannte Ibergereggpass fahrtechnisch ein Bonbon. Schöne Einsteigertour, um die Schweiz in ihrem Reichtum an Facetten etwas kennenzulernen. Harmonisch reihen sich Kurven aneinander, und ist genial, wenn sich plötzlich ein freier Blick auf den verschachtelten Vierwaldstättersee auftut. Wie ein kitschiges Gemälde – wohl nur kompletten Ignoranten ginge bei solcher Farbenfroheit das Herz nicht auf. Auch am Klausenpass: Felsen, Wiesen und Himmel strahlen bei Abendsonne in Technicolor. Die Fahrt über die lange Bergstraße: lieblich und unterhaltsam wie ein Flug im Kettenkarussell. Eine Tour mit Wow-Effekt und eine von mehreren aus der RIDE-Schweiz-Ausgabe, Heftnummer 5/2020; noch erhältlich als E-Paper unter shop.motorpresse.de