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Reisen

MOTORRAD Hotelguide: Bikerhotels Slowenien 2026

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MOTORRAD Hotelguide Slowenien
Top Motorradhotel in Slowenien 2026

Ein abslout unterschätztes Reiseziel – viele kennen es nur als Transitland. Slowenien bietet aber wilde Alpenpässe, ursprüngliche Landschaften und Ortschaften mit eigenem Charme. Berge, Seen, wilde, grüne Natur: Wer Abenteuer ohne Hektik sucht, ist hier richtig. Motorradfreundliche Unterkünfte versüßen zudem jede Tour.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.03.2026
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Hotelguide 2026 Pension Kanonir

Slowenien ist das unterschätzte Kurvenland: alpin, grün, ursprünglich – und oft fernab vom großen Motorradtourismus. Genau das macht den Reiz aus: mehr Natur, weniger Trubel, dazu Strecken, die sich wie ein Geheimtipp anfühlen. Mit einer motorradfreundlichen Unterkunft als Basis wird aus dem Transitland ein Reiseziel, das man sich merken will.

Pension Kanonir

PENSION KANONIR liegt 10 km vor der österreichischen Grenze. Die Familienpension KANONIR verzaubert und verwöhnt Sie mit schönem Ausblick auf Berge und Fluss, mit Ruhe und gutem Essen (Wildfleisch, Forellen, Lamm, Pilzen, Strudel).

Bikerservice: Tourentipps, Trockenraum.

MOTORRAD-Tourentipp

13) SLOWENISCHE SCHMANKERL

Schon mal was von den Kamniker Alpen gehört? Falls nicht, brauchen Sie sich nicht zu schämen, denn selbst gestandene Alpen-Touristen haben diesbezüglich oft eine Wissenslücke. Und eben darum empfehlen wir dieses Ziel all denen, die Moto-Turismo-Magnete wie Dolomiten, Tirol oder Westalpen vielleicht schon etwas über haben. Die Gebirgsgruppe in den Südlichen Kalkalpen im Nordwesten Sloweniens ist gut zu erreichen, und die zwei Tourrunden sind äußerst abwechslungsreich. Einmal geht‘s in besagte Kamniker Alpen mit Kurven-Überdosis, aber auch zu touristischen Spots wie das instagramtaugliche Seepanorama von Bled. Nicht blöd, dieses Ziel!

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Fazit

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