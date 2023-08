Nordkap, Portugal, Schwarzwald, Harz, Alpen, Dolomiten oder Gardasee – alles tolle Regionen, mit einer 125er aber mehr als einen Tagesritt weit entfernt. Aber geht das überhaupt, mit einer 125er so weite Strecken zu fahren? Wir checken das mit einem Reiseexperten von MOTORRAD und geben dir dazu viele Tipps für deinen nächste Trip ins Unbekannte. Essen, Trinken, Notfallapotheke – wir besprechen, was du alles brauchst, wenn der Weg mal weiter als bis zur nächsten Eisdiele führt. Was muss sonst noch alles mit und wie bekomme ich das ganze Zeug überhaupt auf eine 125er gepackt? Auch auf diese Fragen liefern wir dir die wichtigsten Antworten. Und ein wenig Schrauben solltest du natürlich auch können. Was du beim Umgang mit Maulschlüssel und Co. draufhaben solltest, um nicht bei der kleinsten Panne am Wegesrand zu stranden? Wir erklären es dir. Damit dein nächstes 125er-Abenteuer ruhig einmal ein paar Tage länger dauern darf.