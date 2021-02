MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 14 Reiseenduros, Endurowandern und Enduroreisen

Testredakteur Johannes Müller und Reiseredakteur Ferdinand Heinrich-Steige dürfen in dieser Folge endlich über ihr Lieblingsthema diskutieren. Für beide ist das Endurowandern und Enduroreisen die schönste Spielart des Motorradfahrens.

Folge #14 – Reiseenduros

Reise-Enduros sind Fluchtvehikel, sie verströmen Fernweh und Abenteuergeist. Sie sind aber auch beliebte Allrounder, mitunter Statussymbol, manchmal auch Blender. Diese Diskrepanz beginnt schon beim Begriff "Reise-Enduro", der ein weites Feld an Leistung und Gewicht eröffnet. Von der rustikalen Einzylinder-Enfield mit 25 PS bis zur Ducati Multistrada mit 170-PS-V4 Antrieb. Testredakteur Johannes Müller und Reiseredakteur Ferdinand Heinrich-Steige dürfen in dieser Folge endlich über ihr Lieblingsthema diskutieren. Für beide ist das Endurowandern und Enduroreisen die schönste Spielart des Motorradfahrens. Das Gespräch ist ein Versuch, Begriffe zu definieren, Missverständnisse aufzulösen und die romantische Faszination, egal ob nah oder fern, irgendwie zu begründen. Trotz persönlicher Empfehlungen für das ideale Abenteuerbike wird klar, dass das Material (egal ob alt oder neu) meist völlig überbewertet wird und nur Mittel zum Zweck ist. Entscheidend ist wie immer: Machen!

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, Trends, Schrauberphilosophie und alles, was uns sonst bewegt. Und auch um die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.