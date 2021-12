MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 24 Vom Schwarzwald nach Sarajevo

"Adventure Riding" – für den einen ein sportliches Abenteuer, seine vollbepackte Maschine mit Gesamtsystemgewicht von über 300 Kilo im Schritttempo geschotterte Kehren hinauf zu bugsieren. Der oder die nächste hingegen sucht die Herausforderung beim Sammeln von alpinen Pässen. Ganz andere wedeln mit leichten Enduros und noch leichterem Mini-Gepäck forsch durch den Staub und bringen sich mit Marathon-Anreise-Autobahnetappen an persönliche Grenzen.

Vielen reicht aber auch einfach die Vorstellung, mit dem Motorrad bis ans Ende der Welt reisen zu können. Weil steht ja "Adventure" drauf. Uns reichte das nicht. Zwei Tage Offroad-fahren beim Touratech Active Adventure wurden schließlich zum Ausgangspunkt für eine zehntägige Abenteuertour nach Bosnien. Mit dabei: das MOTORRAD-Reiseteam Thorsten Dentges und Ferdinand Heinrich-Steige sowie der Globetrotter, Reisefotograf und -autor Dirk Schäfer. Was das Trio dabei erlebt hat, hört ihr in dieser Folge. Die ganze Geschichte mit vielen tollen Bildern findet ihr auch in der kommenden Ausgabe MOTORRAD 1/2022 (ab 24.12. hier in unserem Digitalkiosk), die darüber hinaus noch mehr Lesestoff zum Thema Abenteuerreisen bietet.

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, Trends, Schrauberphilosophie und alles, was uns sonst bewegt. Und auch um die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.