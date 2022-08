MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 30 Camping vs. Hotel

Sommerzeit ist Urlaubszeit, am besten mit dem Motorrad! Das Angebot an preisgünstigen Unterkünften ist weltweit so groß wie nie zuvor, ein Zimmer spontan und schnell via App gebucht und User-Bewertungen können womöglich vor einer gruseligen Absteige schützen. Wozu also noch schwere und teure Camping-Ausrüstung mitschleppen? Das ist das Thema dieser Folge: Motorradurlaub und Camping – was "früher" oft Notwendigkeit war, ist heutzutage meist eine bewusste Entscheidung.

Was spricht nach wie vor für den Camping-Urlaub mit dem Motorrad – außer den womöglich etwas günstigeren Kosten pro Nacht? Wie viel Geld sollte vorab investiert werden? Tun es für den einen Motorradurlaub im Jahr nicht auch der Schlafsack vom Discounter und das kleine Tunnelzelt, das gerade beim großen Online-Händler im Angebot ist? Die MOTORRAD-Reiseexperten Thorsten Dentges und Ferdinand Heinrich-Steige berichten von ihren Erfahrungen, geben Tipps für Einsteiger und erklären, warum sie nach wie vor gerne mit Zelt und Schlafsack verreisen, ohne gleich Nächte unter festem Dach komplett auszuschließen.

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, Trends, Schrauberphilosophie und alles, was uns sonst bewegt. Und auch um die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.