MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 37 Motorrad- und Reisefotografie mit Dirk Schäfer

Die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Und das ist häufiger denn je das Smartphone, mit dem man mit wenigen Kniffen bereits spannende Fotos schießen kann. Warum sich die Anschaffung einer "richtigen" Kamera trotzdem lohnt? Weil es komplett neue Perspektiven und kreative Möglichkeiten eröffnet, das Motorrad und die damit verbundenen Erlebnisse abzulichten. Zusammen mit Reisefotograf und Reisereporter Dirk Schäfer diskutieren die MOTORRAD-Unterwegs-Redakteure Thorsten Dentges und Ferdinand Heinrich-Steige in dieser Folge über den goldenen Schnitt, Tipps für die Praxis, typische Aufnahmesituationen und wie man auch als Solo-Reisender Fahrfotos hinbekommt. Auch ohne die Zusammenhänge zwischen Iso, Blende, Verschlusszeit und Brennweite zu verinnerlichen, will diese etwas andere Podcastfolge dazu anregen, Bilder zu machen, die man nicht sofort wegwischt.

Mehr Infos zu Dirk Schäfer, seinen Vorträgen und Workshops findet ihr auf https://dirkschaefer.info.

Übrigens: Mit dieser Folge gibt es gleichzeitig eine kleine Modellpflege. Neben einer neuen Intromusik ändert sich vor allem unsere Erscheinungsweise. Künftig veröffentlichen wir alle 14 Tage eine neue Folge, jeweils zur neuen Ausgabe von MOTORRAD.

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, Trends, Schrauberphilosophie und alles, was uns sonst bewegt. Und auch um die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die es im Heft nicht zu lesen gibt.