MOTORRAD Reise-Podcast „RIDE“ (Folge 1) Die Reiseziele in 2020

In der ersten Folge von RIDE – dem Reisepodcast von MOTORRAD beschäftigen wir uns gleich mit einem sehr wichtigen Thema. Wo soll es in diesem Jahr hin gehen? Ob Bolivien, Peru oder Kolumbien, Tibet, Indien oder doch ganz nah in die Pyrenäen und den Alpen?

Wir schauen in die ganze Welt und stellen euch die spannendsten Reiseziele vor, besprechen welche gesellschaftlichen, gebietlichen und politischen Unwägbarkeiten auf einen zukommen können und was man beachten sollte wenn man sein eigenes Motorrad für die Reise nutzen möchte.

Hört einfach rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.