Motorrad-Reisemagazin RIDE No. 06 Schwerpunktregion Schwarzwald

RIDE, das Reisemagazin für Motorradfahrer, war wieder unterwegs! Diesmal im Schwarzwald. Vier exklusiv für dieses Heft produzierte Touren zum Nachfahren – von Freiburg über landschaftlich grandiose Kurvenstrecken hin zum Belchen und weiter an die Schweizer Grenze. Über den Titisee zum Feldberg bis in die nördlichen Ausläufer des Schwarzwalds. Das touristisch ungeheuer vielfältige, größte Mittelgebirge Deutschlands gilt aufgrund seiner zahllosen, kehrenreichen Strecken als das Top-Reiseziel für Motorradfahrer in unserem Land. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung in dieser Region, haben wir für unsere Leser die attraktivsten Routen dokumentiert. Dabei beleuchten wir nicht nur Natur, Panoramen und verwunschene Sträßchen, sondern porträtieren auch einheimische Besonderheiten wie zum Beispiel skurrile Museen und Uhren-Manufakturen.

Dazu Hotel- und Gastro-Tipps sowie regionale Infos. Eine Faltkarte und Links zu GPS-Downloads erleichtern RIDE-Lesern die Planung einer absolut gelungenen Motorradwoche im Schwarzwald. Außerdem in RIDE 06: Tourenmaschinen im Test, Zubehör im Check, eine eindrucksvolle Reise durch Schottland und viele Anregungen rund ums Unterwegssein mit dem Motorrad.